Immigrazione, l'UE adotta il "modello Albania" per accelerare i rimpatri

(Teleborsa) -. Il modello prevede un potenziamento dei centri per l'immigrazione in Paesi terzi ed una accelerazione delle procedure per il rimpatrio degli irregolari.e che consente di, bloccati dalle decisioni dei giudici e dai contrasti politici, che ne hanno congelato l'operatività.in Albania, nell'idea iniziale, avrebbe dovuto accogliere circacon un ricambio accelerato, per arrivare a 36.000 in un anno,sono transitatee la struttura opera perlopiù come Centro di permanenza per il rimpatri (Cpr). Ora, qualcosa potrà ambiare grazie al parere favorevole del Consiglio europeo sulla normativa per i rimpatri.Nella giornata di ieri, ilha formulato la sua posizione su unadei migranti irregolari. Il regolamento prevedeer il rimpatrio,per chi non ha permesso di soggiorno e strumenti ditra Stati membri e consente agli Stati dell'Unione di(il cosiddetto modello Albania). L'accordo giunge a sei mesi dalla richiesta del Consiglio europeo del 26 giugno scorso di intensificare gli sforzi per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri."Sono lieto che abbiamo concordato un nuovo regolamento europeo sui rimpatri. Credo che il nuovo insieme di norme possa contribuire significativamente a migliorare i numeri dell'0immigrazioe", ha affermato, Ministro dell'Immigrazione e dell'Integrazione della Danimarca, dopo aver ricordato che "3 migranti su 4 senza regolare permesso di soggiorno continuano a permanere in UE nonostante la decisione di rimpatrio". "Per la prima volta, gli immigrati irregolari avranno degli obblighi. - ha proseguito - E gli Stati membri avranno a disposizione strumenti molto più ampi: ad esempio, sarà possibile trattenere gli irregolari per un periodo più lungo ed i divieti d'ingresso saranno più lunghi".Il regolamento sul rimpatrio imporrà obblighi rigorosi ai rimpatriati, in primo luogo quello didello Stato membro e dtà. Altri obblighi includono rimanere a disposizione delle autorità, fornire loro uno di viaggio, fornire i propri dati biometrici edi rimpatrio. Ci saranno anche conseguenze quando le persone a cui è stato intimato il rimpatrio non collaborano. Gli Stati membri possono decidere di rifiutare o ritirare eventuali indennità, rifiutare o revocare permessi di lavoro oche, secondo il Consiglio europeo, dovrebbero includere anche la reclusione.Il regolamento chiarisce che ilpuò essere un Paesee stabilisce le condizioni per la creazione di tali accordi o intese. Ad esempio, accordi possono essere conclusi solo con unn cui siano rispettati gli standard internazionali in materia di diritti umani e i principi di diritto internazionale, incluso il principio di non respingimento. Il regolamento conterrà anchenel Paese extra-UE ed eventualidell'intesa. Tali centri di rimpatrio possono fungere sia da centri per il rimpatrio finale sia da centri di destinazione finale.Il regolamento prevede poi misure speciali per le. Ad esempio, può essere loro imposto un divieto d'ingresso superiore ai canonici 10 anni o persino un divieto d'ingresso a tempo indeterminato. Gli Stati membri possono anche imporre la detenzione, inclusa la detenzione in carcere. Tale periodo di detenzione può anche essere più lungo di quanto normalmente previsto.Il regolamento UE prevede anche il. Gli Stati membri dunque potranno riconoscere ed eseguire direttamente una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro nei confronti di una persona che deve lasciare il territorio europeo, senza dover avviare la procedura di emissione di una nuova decisione di rimpatrio.Il regolamento introdurrà unun modulo su cui gli Stati membri dovranno inserire gli elementi chiave della decisione di rimpatrio. Gli Stati membri dovranno inserire l'ERO nel Sistema d'Informazione Schengen qe questo faciliterà il riconoscimento reciproco, poiché gli Stati membri avranno tutte le informazioni necessarie per conoscere la decisione di rimpatrio di un altro Stato membro.