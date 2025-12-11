Ucraina, vertice fra quattro Paesi europei e Londra su difesa e sostegno Kiev

(Teleborsa) - Il cuore della coalizione dei volenterosi ha ribadito due elementi chiave della strategia europea per la sicurezza: il rafforzamento della difesa militare
ed il sostegno incondizionato a Kiev
. E' quanto si è appreso al termine della "call"
tenutasi questa mattina fra quattro Paesi europei
- Francia, Germania, Italia e Polonia - e Regno Unito
.
"È nostra convinzione ed è nel nostro interesse che l'Europa sia salda sulle sue gambe
", ha affermato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz
, in una conferenza stampa congiunta, a Berlino, con il segretario della Nato Mark Rutte
, in cui ha ribadito la necessità di restare uniti. Dal canto suo, Rutte
ha ricordato che "la Cina è il maggior partner della Russia e la aiuta a poter portare avanti questa guerra" e che "senza il sostegno cinese la Russia non potrebbe continuare
questa guerra".Merz
, riferendo di una telefonata con Trump, Rutte, Starmer e Macron, ha anticipato "è possibile che lunedì ci sia un vertice qui a Berlino"
Il cancelliere ha spiegato che non è ancora sicuro se Trump parteciperà, ma il colloquio è stato "molto costruttivo".
Il ministro degli Esteri Serghei Lavrov avverte l'UE
che, se vuole inviare militari in Ucraina come peacekeeper
, questi saranno considerati "obiettivi legittimi"
. "L'Europa sta cercando in tutti i modi di sedersi al tavolo delle trattative, ma le idee che coltiva non saranno utili ai negoziati
", ha aggiunto Lavrov, riferendosi alle trattative sul piano USA per la pace in Ucraina.