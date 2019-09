Manovra, Misiani: impegno governo a ridurre la pressione fiscale

(Teleborsa) - "C'è unrispetto a quanto previsto a legislazione vigente". Lo ha detto il viceministro all'Economia,, ospite di SkyTg24. Misiani ha, inoltre, che l'glicome previsto dall'accordo di governo. "C'è un impegno su questo e noi faremo di tutto per mantenerlo". Quindi, con la manovra 2020 il governo avvierà il percorso di riduzione del cuneo fiscale per "mandarlo a regime in un orizzonte temporale".Per quanto riguarda la, Misiani ha ribadito che non verrà fatta "la flat tax come la voleva Salvini" perché "è una misura costosissima". Quanto alla flat tax per le partite Iva, il nodo, ha spiegato il viceministro, è l'estensione fino a 100mila euro. Invece, la tassa piatta fino a 65mila euro introdotta lo scorso anno dovrebbe rimanere. "Non mi risulta ci siano altre disposizioni" in merito.Tuttavia, Misiani ha precisato: "Siamo ancora nelle fasi preliminari, non siamo ancora entrati nel dettaglio. Cerchiamo di non smontare le cose buone fatte dai governi precedenti e di non sconvolgere la vita di cittadini e imprese".