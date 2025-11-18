Home Depot taglia guidance con "continua incertezza dei consumatori"

Home Depot

(Teleborsa) -, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha registrato undi 41,4 miliardi di dollari (sopra le attese) per ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 2 novembre), con un aumento di 1,1 miliardi di dollari, o del 2,8% rispetto al terzo trimestre dell'anno fiscale 2024. Le vendite totali includono circa 900 milioni di dollari derivanti dalla recente acquisizione di GMS, che rappresenta circa otto settimane di vendite nel trimestre. Lesono aumentate dello 0,2% e le vendite comparabili negli Stati Uniti sono aumentate dello 0,1%.Gli utili netti per il terzo trimestre sono stati di 3,6 miliardi di dollari, o 3,62 dollari per azione, rispetto agli utili netti di 3,6 miliardi di dollari, o 3,67 dollari per azione, nello stesso periodo dell'anno fiscale 2024. L'è stato di 3,74 dollari, rispetto ai 3,78 dollari dello stesso periodo dell'anno fiscale 2024 (rispetto ai 3,84 dollari previsti)."I nostri risultati hanno deluso le nostre aspettative principalmente a causa dell'assenza di temporali nel terzo trimestre, che ha comportato una pressione maggiore del previsto in alcune categorie - ha affermato il- Inoltre, mentre la domanda sottostante nel settore è rimasta relativamente stabile in sequenza, l'atteso aumento della domanda nel terzo trimestre non si è concretizzato. Riteniamo che l'incertezza dei consumatori e la continua pressione nel settore immobiliare stiano incidendo in modo sproporzionato sulla domanda di ristrutturazioni domestiche".La società ha, un anno di 52 settimane rispetto all'anno fiscale 2024, un anno di 53 settimane, per riflettere la performance del terzo trimestre, la continua pressione nel quarto trimestre derivante dalla mancanza di tempeste, la continua incertezza dei consumatori e la pressione immobiliare, e l'inclusione di GMS. Si aspetta ora: crescita totale delle vendite di circa il 3,0% (GMS contribuirà con circa 2,0 miliardi di dollari alle vendite incrementali); crescita comparabile delle vendite leggermente positiva per il periodo comparabile di 52 settimane (ciò si confronta con le sue precedenti aspettative secondo cui le vendite dell'intero anno sarebbero cresciute del 2,8% e le vendite comparabili sarebbero aumentate dell'1%); utile per azione in calo di circa il 6% rispetto a 14,91 dollari nell'anno fiscale 2024; utile per azione rettificato in diminuzione di circa il 5% rispetto a 15,24 dollari nell'anno fiscale 2024 (rispetto al precedente obiettivo di un calo del 2%).