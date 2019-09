Pd: Renzi lascia... i commenti

(Teleborsa) - Ore concitate neldopo il clamoroso addio di. Si sono susseguiti i commenti dei diversi leader politici.Perplesso il presidente del Consiglioper la "singolare scelta dei tempi" mentre il leader pentastellatoha dichiarato di non essere troppo sorpreso da questa scelta.Colorito il commento di: "i Mattei sono passati entrambi alla minchiata d'impulso, non è il momento di dare seguito a dei narcisismi. Il rischio è Pontida capitale".Per, segretario del Pd, l'ex presidente del Consiglio ha commesso "un errore, ma il Pd guarda al futuro degli italiani". "Le divisioni non hanno mai rafforzato il centrosinistra", ha commentato invece, capogruppo del Partito Democratico alla Camera., leader della Lega, ha dichiarato: "che pena, cosa non si fa per salvare la poltrona...".