ENEA: fibrosi cistica, verso terapie personalizzate grazie al microbioma polmonare

(Teleborsa) - Un, fa luce sui progressi raggiunti dalla scienza mondiale nello studio del microbioma polmonare in fibrosi cistica. Conoscerne le caratteristiche, il corredo genetico e le sue interazioni con il singolo organo presto consentirà di mettere a punto, che colpisce principalmente polmoni e intestino. La review è stata pubblicata sulla rivista internazionale "Trends in Molecular Medicine - Cell Press".Nell'ultimo decennio, la ricerca italiana e internazionale si sta orientando sempre di più verso lo studio della grande comunità di microrganismi (batteri, funghi e virus) che vive nel polmone del paziente;. Per questo tipo di indagini viene utilizzata una moderna tecnica di sequenziamento del DNA (metagenomica), che consente di studiare i microrganismi direttamente nel loro ambiente, evitando così il problema del prelevamento e della coltivazione in laboratorio.- sottolineadi Sostenibilità, Qualità e Sicurezza delle Produzioni Agroalimentari e corresponding author della review -. In una malattia come la fibrosi cistica, dove lo stato del polmone gioca un ruolo chiave,e il loro ruolo nel determinare il peggioramento delle funzioni respiratorie".In Italia lo studio del microbioma polmonare è al centro della ricerca ENEA, finanziata dalla Fondazione per la ricerca in Fibrosi Cistica (FFC). Il progetto, appena concluso, ha previsto loper fare luce sulle sue variazioni nel corso del tempo: la sua evoluzione nel decorso della malattia, infatti, potrebbe essere determinante per mettere a punto terapie di cura sempre più efficaci e personalizzate basate sulle caratteristiche dei singoli individui e sulla diversità di risposta al trattamento.