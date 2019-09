Enti locali, Castelli: stiamo lavorando per prevedere procedure di accompagnamento

(Teleborsa) - "Il tema delle procedure di risanamento dei comuni è sempre stato un obiettivo prioritario nella mia azione di Governo., unitamente al Ministero dell'Interno ed alla Corte dei Conti,che si trovano in unao pre-dissesto ed". Lo ha detto il, intervenendo alla presentazione del Rapporto Ca' Foscari sui Comuni, durante l'anteprima del Festival della Statistica e della Demografia di Treviso."L'obiettivo - ha spiegato - è quello di prevederei per individuare le migliori soluzioni 'su misura' per l', nell'ambito di una cornice normativa unica. Questo deve portare ad una forma di autocorrezione dell`Ente stesso, al fine di determinare un percorso di risanamento spontaneo e non forzato".