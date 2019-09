Key Energy, al via il principale evento sulle rinnovabili nel Mediterraneo

(Teleborsa) - Nuovi scenari per legrazie al primo bando per accedere aie nuova edizione per, la manifestazione dedicata al settore dell'energia green che si terrà aFirmata, KEY ENERGY è giunta allae si è ormai affermata come il principale evento sulle rinnovabili tra i Paesi del Mediterraneo. A confermarlo, è anche al presenza di delegazioni di buyers provenienti da 38 diversi Paesi attesi nei 4 giorni di fiera.L'edizione 2019 sarà particolarmente importante perché si svolgerà ache prevedono sette appuntamenti, dalla fine di settembre 2019 al settembre 2021, per iscriversi ai registri e alle aste contenuti nel Decreto FER 1.Inoltre KEY ENERGY si svolge in contemporanea con, l'expo per l'innovazione tecnologica dell'economia circolare, e con, l'appuntamento annuale - organizzato in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente - che è ormai divenuto il punto di riferimento per migliaia di imprese.", rileva, presidente del Comitato Scientifico. "A livello europeo, lae punta a definire nei primi cento giorni lo scenario di neutralizzazione climatica a metà secolo. Il nuovo contesto europeo suggerisce unache dovrà essere presentato a Bruxelles a fine anno con, che dovrà garantire nel 2030 una copertura del 55-60% dei consumi elettrici", spiega Silvestrini.Con il meccanismo delle aste e dei registri, finalmente decollato, si "dovrebbe consentire di. E ci sono 500 MW di progetti Power Purchase Agreements (PPA) senza incentivi pronti a partire. Infine, con la definizione delle regole sul funzionamento delle Comunità energetiche, si aprirà l'. Tutte opportunità interessanti, che verranno, alla fiera di Rimini, tra il 5 e l'8 novembre".