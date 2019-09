Lavoro, Inps: "Nei primi 7 mesi 2019 aumentano contratti a tempo indeterminato"

(Teleborsa) - Crescono le assunzioni da parte dei datori di lavoro privati che, nei primi sette mesi del 2019, sono state complessivamente 4.488.000 mentre sono in diminuzione i contratti a tempo determinato e quelli in somministrazione. Questo il quadro che emerge dall. Secondo i dati, rispetto allo stesso periodo del 2018, la crescita ha riguardato i contratti a tempo indeterminato, i contratti di apprendistato, stagionali e intermittenti.Si conferma nel periodo gennaio-luglio del 2019 l'in crescita – si legge nel Rapporto – risultano anche legiunti alla conclusione del periodo formativonei primi sette mesi del 2019 sono state, invecein diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Una riduzione che ha riguardato i contratti in somministrazione e i rapporti a termine; in crescita risultano invece le cessazioni di rapporti con contratto intermittente, stagionale, in apprendistato e a tempo indeterminato.Nei mesi di gennaio-luglio 2019 – rileva l'Inps –sono staticon i benefici previsti dall'esonero triennale strutturale per lei (legge n. 205/2017), in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare 35.736 sono riferiti ad assunzioni e 30.845 sono relativi a trasformazioni a tempo indeterminato. I rapporti incentivati costituiscono il 5,2% del totale dei rapporti a tempo indeterminato attivati (assunzioni + trasformazioni).(vale a dire la differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi)inferiore a quello registrato nel corrispondente momento alla fine di luglio 2018 (+418.000). Per l'Inpsil saldo annualizzato dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato è passato da –26.000 (07/2018) a +361.000 (07/2019) mentre quello dei rapporti a tempo determinato è passato da +260.000 (07/2018) a –202.000 (07/2019). Permangono positivi i saldi annualizzati delle altre tipologie di rapporti rilevati, ad eccezione dei rapporti di somministrazione che a luglio 2019 hanno evidenziato un saldo annualizzato pari a -16.000.La consistenza dei lavoratori impiegati con, a luglio 2019 si attesta intorno alle(di poco inferiore rispetto allo stesso mese del 2018); l'importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 267 euro. Per quanto attiene ai lavoratori pagati con ia luglio 2019 essi risultano essere circal'importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a