Nasce l’alleanza BPER–FidoCommercialista per semplificare il primo anno di Partita IVA

(Teleborsa) - In Italia, chi, ma i numeri raccontano: il, oltre metà non raggiunge stabilità economica e la gestione amministrativa resta un ostacolo percepito più della parte "commerciale" del proprio lavoro.È quanto emerge dall’dedicato al: la nuova impresa individuale,si muove però suIl reddito medio annuo dei freelance si ferma a 26.888 euro e il 56,1% dichiara che non è sufficiente per una stabilità economica. È proprio nei: scelte fiscali, adempimenti e oneri fissi arrivano prima dei clienti.In questo scenario arriva un’iniziativa che punta a: in questo contesto, infatti,hanno avviato una partnership che si inserisce con un obiettivo molto concreto:. Fino al, chi apre un conto business BPER accede ad una riduzione significativa sul primo anno di servizio contabile e fiscale digitale.L’abbonamento proposto comprende gli(dottore commercialista) e una"In Italia tanti freelance sanno fare benissimo il proprio lavoro, ma non necessariamente sanno far funzionare una Partita IVA" - commenta. "Questa iniziativa con BPER nasce perL’idea alla base è semplice:(e margine mentale) nei primi mesi, quando la priorità dovrebbe essere trovare clienti e consolidare la propria identità professionale, non interpretare normative.Chi apre un conto business BPER nel periodo indicatoper l’attivazione dello sconto.