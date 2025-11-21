Nasce l’alleanza BPER–FidoCommercialista per semplificare il primo anno di Partita IVA

(Teleborsa) - In Italia, chi apre oggi una Partita IVA lo fa in un contesto in cui la libertà professionale è un driver forte
, ma i numeri raccontano fragilità strutturali
: il reddito medio annuo dei freelance si ferma a 26.888 euro
, oltre metà non raggiunge stabilità economica e la gestione amministrativa resta un ostacolo percepito più della parte "commerciale" del proprio lavoro.
È quanto emerge dall’ultimo Osservatorio di FidoCommercialista
dedicato al lavoro autonomo in Italia
: la nuova impresa individuale, sempre più giovane (35,7% 26-35 anni) e digitale (quasi 1 su 3 opera completamente online),
si muove però su fondamenta economiche fragili.
: scelte fiscali, adempimenti e oneri fissi arrivano prima dei clienti.
In questo scenario arriva un’iniziativa che punta a "tagliare" un pezzo di frizione
: in questo contesto, infatti, BPER
e FidoCommercialista
hanno avviato una partnership che si inserisce con un obiettivo molto concreto: alleggerire fin da subito uno dei primi costi fissi che un freelance deve sostenere
. Fino al 31 dicembre 2025
, chi apre un conto business BPER accede ad una riduzione significativa sul primo anno di servizio contabile e fiscale digitale.
L’abbonamento proposto comprende gli adempimenti ordinari, una figura professionale dedicata
(dottore commercialista) e una piattaforma per gestire fatture elettroniche, scadenze, documenti e comunicazioni in modo trasparente.
"In Italia tanti freelance sanno fare benissimo il proprio lavoro, ma non necessariamente sanno far funzionare una Partita IVA" - commenta Nicola Primieri, co-founder di FidoCommercialista
. "Questa iniziativa con BPER nasce per semplificare l’ingresso e rendere più leggibile il primo anno".
L’idea alla base è semplice: liberare tempo
(e margine mentale) nei primi mesi, quando la priorità dovrebbe essere trovare clienti e consolidare la propria identità professionale, non interpretare normative.Come si attiva
Chi apre un conto business BPER nel periodo indicato riceverà via email un link
per l’attivazione dello sconto.