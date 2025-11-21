Milano 14:53
Nasce l’alleanza BPER–FidoCommercialista per semplificare il primo anno di Partita IVA

Freelance, redditi fermi e burocrazia pesante

(Teleborsa) - In Italia, chi apre oggi una Partita IVA lo fa in un contesto in cui la libertà professionale è un driver forte, ma i numeri raccontano fragilità strutturali: il reddito medio annuo dei freelance si ferma a 26.888 euro, oltre metà non raggiunge stabilità economica e la gestione amministrativa resta un ostacolo percepito più della parte "commerciale" del proprio lavoro.

È quanto emerge dall’ultimo Osservatorio di FidoCommercialista dedicato al lavoro autonomo in Italia: la nuova impresa individuale, sempre più giovane (35,7% 26-35 anni) e digitale (quasi 1 su 3 opera completamente online), si muove però su fondamenta economiche fragili. Il reddito medio annuo dei freelance si ferma a 26.888 euro e il 56,1% dichiara che non è sufficiente per una stabilità economica. È proprio nei primi mesi di attività che si concentra la maggior parte della frizione: scelte fiscali, adempimenti e oneri fissi arrivano prima dei clienti.

In questo scenario arriva un’iniziativa che punta a "tagliare" un pezzo di frizione: in questo contesto, infatti, BPER e FidoCommercialista hanno avviato una partnership che si inserisce con un obiettivo molto concreto: alleggerire fin da subito uno dei primi costi fissi che un freelance deve sostenere. Fino al 31 dicembre 2025, chi apre un conto business BPER accede ad una riduzione significativa sul primo anno di servizio contabile e fiscale digitale.

L’abbonamento proposto comprende gli adempimenti ordinari, una figura professionale dedicata (dottore commercialista) e una piattaforma per gestire fatture elettroniche, scadenze, documenti e comunicazioni in modo trasparente.

"In Italia tanti freelance sanno fare benissimo il proprio lavoro, ma non necessariamente sanno far funzionare una Partita IVA" - commenta Nicola Primieri, co-founder di FidoCommercialista. "Questa iniziativa con BPER nasce per semplificare l’ingresso e rendere più leggibile il primo anno".

L’idea alla base è semplice: liberare tempo (e margine mentale) nei primi mesi, quando la priorità dovrebbe essere trovare clienti e consolidare la propria identità professionale, non interpretare normative.

Come si attiva

Chi apre un conto business BPER nel periodo indicato riceverà via email un link per l’attivazione dello sconto.
