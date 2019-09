Reddito cittadinanza, Tridico: allo studio ipotesi sospensione erogazione per contratti brevi

(Teleborsa) -. E' una delle ipotesi sul tavolo del governo e dell'. Lo ha riferito il presidente dell'Istituto di previdenza,, a margine della firma dell'accordo sulla rappresentanza sindacale.Tridico ha riferito che il governo non ha chiesto all'Inps simulazioni su eventuali modifiche all'impianto di quota 100 e reddito di cittadinanza "ma ha chiesto di migliorare il reddito prevedendo la possibilità di interromperlo per il lavoratore che ha un rapporto di lavoro temporaneo, al massimo di tre mesi. Si interrompe e poi si riprende l'erogazione". Questa ipotesi, ha precisato "sarebbe un incentivo ad accettare un lavoro, anche se breve".Tridico, inoltre, ha ribadito che i risparmi attesi da reddito e quota 100 nel 2019 saranno rispettivamente 1 miliardo e 1,5 miliardi. "Come abbiamo certificato già nel decreto salva-conti si tratta di stime prudenti, ma non credo ci siano risparmi aggiuntivi", ha detto il presidente dell'Inps.