Renergetica, lettera intenti con canadese Sandspring per miniera d’oro in Guyana inglese

Renergetica

(Teleborsa) -ha sottoscritto unaLTD, per la realizzazione di unper la fornitura di energia elettrica ad una miniera in Guyana Inglese.L’impianto di generazione ibrido, da realizzarsi nel distretto Cuyuni-Mazaruni nella regione del West Guyana, sarà al servizio del nuovo impianto di estrazione del deposito di oro (risorsa misurata in 7,5 milioni di once) di Toroparu, considerato uno dei più ricchi del Sud America.Lo studio tecnico, effettuato da Sandspring, prevede lanel periodo di vita della miniera pari a 24 anni.Il mercato dei sistemi off grid, ovvero sistemi autonomi non collegati a una rete, è in forte crescita nel mondo e, grazie a una riduzione dei costi e a un raffinato sviluppo tecnologico, si stima che dai 9,9 miliardi di dollari investiti nel 2016, possa raggiungere i 24,9 miliardi di dollari a fine 2022 (fonte: Banca Finnat Equity Company Note 25 ottobre 2018).