Barrick valuta IPO per gli asset auriferi nordamericani

(Teleborsa) - La compagnia mineraria canadese Barrick Mining
sta valutando un’IPO
per una quota di minoranza delle sue attività aurifere nordamericane
, includendo le joint venture in Nevada e la miniera Pueblo Viejo nella Repubblica Dominicana. Il board
ha infatti autorizzato il management a esplorare l’operazione, mentre il titolo guadagna il 4,6% a 43,25 dollari nel pre-market.
La decisione arriva dopo l’ingresso di Elliott Investment Management
tra gli azionisti e una serie di difficoltà, tra cui costi in aumento in Nord America, la perdita di una miniera in Mali e l’uscita dell’ex CEO Mark Bristow
.
Dopo l’IPO, Barrick manterrebbe il controllo della nuova società, che includerebbe anche la scoperta Fourmile. Il processo proseguirà fino al 2026, con aggiornamenti
previsti a febbraio
.