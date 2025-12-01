Barrick valuta IPO per gli asset auriferi nordamericani

Barrick Mining

(Teleborsa) - La compagnia mineraria canadesesta valutando un’per una quota di minoranza delle sue, includendo le joint venture in Nevada e la miniera Pueblo Viejo nella Repubblica Dominicana. Ilha infatti autorizzato il management a esplorare l’operazione, mentre il titolo guadagna il 4,6% a 43,25 dollari nel pre-market.La decisione arriva dopo l’ingresso ditra gli azionisti e una serie di difficoltà, tra cui costi in aumento in Nord America, la perdita di una miniera in Mali e l’uscita dell’ex CEODopo l’IPO, Barrick manterrebbe il controllo della nuova società, che includerebbe anche la scoperta Fourmile. Il processo proseguirà fino al 2026, conprevisti a