Barrick valuta IPO per gli asset auriferi nordamericani
(Teleborsa) - La compagnia mineraria canadese Barrick Mining sta valutando un’IPO per una quota di minoranza delle sue attività aurifere nordamericane, includendo le joint venture in Nevada e la miniera Pueblo Viejo nella Repubblica Dominicana. Il board ha infatti autorizzato il management a esplorare l’operazione, mentre il titolo guadagna il 4,6% a 43,25 dollari nel pre-market.

La decisione arriva dopo l’ingresso di Elliott Investment Management tra gli azionisti e una serie di difficoltà, tra cui costi in aumento in Nord America, la perdita di una miniera in Mali e l’uscita dell’ex CEO Mark Bristow.

Dopo l’IPO, Barrick manterrebbe il controllo della nuova società, che includerebbe anche la scoperta Fourmile. Il processo proseguirà fino al 2026, con aggiornamenti previsti a febbraio.
