Sotto i livelli della vigilia il comparto tecnologico a Milano (-0,65%), giornata in discesa per Reply

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

STMicroelectronics

Ftse MidCap

Reply

TAS

Txt E-Solutions

It Way

(Teleborsa) - L'si è mosso in territorio negativo, mentre l'accusa una forte perdita.Il, che ha avviato gli scambi a quota 66.467,8, ha chiuso a 66.325,8, in calo di appena -436,7 punti rispetto ai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'si porta a 545, dopo aver aperto a 552.Nel, performance infelice per, che chiude la giornata del 23 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,54% rispetto alla seduta precedente.Tra le azioni del, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,39% sui valori precedenti.Tra ledi Piazza Affari, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,87% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,09% sui valori precedenti.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 23 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.