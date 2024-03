L'indice delle società High Tech italiane inverte la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi (+1,53%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Reply

Sesa

Technoprobe

Seco

Exprivia

Olidata

(Teleborsa) - Slancio per l'che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'Ilavvia a quota 149.112,19, con un miglioramento di 2.282,18 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 1.119,2, dopo un avvio a 1.122,43.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1,49%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,47%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,08%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,95%.Tra ledi Piazza Affari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 6,37%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 5,65% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,60%.