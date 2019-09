Kepler, periodo d'oro per il settore delle utilities

A2A

(Teleborsa) - Nove i titoli analizzati nel. All'interno si palesano una serie di promozioni, conferme di giudizio ma anche qualche downgrade. Per la società finanziaria francese esperta in analisi e ricerche- grazie ad un mondo di tassi negativi e un progressiva riduzione del costo del debito che facilita il finanziamento dei progetti e aumenta gli investimenti verso la transizione energetica -Tra i presupposti di base che fanno da trampolino di lancio a questa riflessione, spicca il ruolo del governo italiano, azionista di riferimento in molti gruppi analizzati che non ha fretta di tagliare i rendimenti visto che il peso dell'attività regolamentata risulta pesare ancora per il 20% dell'intera tariffa.Secondo Kepler inoltre,, che ad oggi vengono scambiate in borsa con un premio in netto rialzo rispetto alla media storica,Fra tre anni i rendimenti attuali saranno aggiornati nell'ambito del nuovo periodo regolatorio e Kepler per il periodo conferma i tassi attuali di crescita nell'acqua e nei rifiuti urbani tagliando però di 100 punti base quelli del comparto elettricità e gas.Con queste premesse vienementre susi conferma il Buy. Promosse infine a Buy anche