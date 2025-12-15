STOXX Europe 600 più "internazionale" dell'S&P 500: solo 42% del fatturato esposto all'Europa

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Lo, l'indice di riferimento per il mercato azionario europeo, ha un', del 24% al Nord America, del 19% all'Asia-Pacifico e del 15% ad altri mercati emergenti. È quanto emerge da una ricerca di, sottolineando che - con meno della metà del suo fatturato proveniente dall'Europa - l'SXXP è "". Questo dato è infatti sorprendente rispetto ad altri indici: il TOPIX è esposto al 60% al Giappone, l'S&P 500 al 70% agli Stati Uniti e l'MSCI EM al 75% ai mercati emergenti.Dalla ricerca emerge che lehanno generalmente un'rispetto alle grandi aziende. Goldman Sachs ha riscontrato che l'SXXP Large Cap e l'Euro STOXX 50 hanno un'esposizione al fatturato di circa il 40% all'Europa, mentre l'SXXP Small e Mid-Cap hanno un'esposizione al fatturato di circa il 60% o più all'Europa.Il, composto dalle 40 principali società quotate alla Borsa di Francoforte, ha un'esposizione al fatturato del, del 25% al Nord America, del 16% all'Asia-Pacifico e del 14% ad altri mercati emergenti. Le large cap tedesche hanno un'esposizione limitata alla Germania, data la significativa ponderazione delle maggiori aziende tedesche nei settori internazionali chiave, in particolare i titoli ciclici. Auto e Ricambi (, ecc.), Chimica (, ecc.) e Tecnologia () rappresentano oltre il 25% delle prime 40, rispetto al 13% dell'SXXP., che rappresenta una misura ponderata in base alla capitalizzazione dei 40 titoli azionari più grandi e significativi dell'Euronext Paris, presenta un'esposizione del fatturato del, del 25% al Nord America, del 19% all'Asia-Pacifico e del 16% ad altri mercati emergenti. Il CAC 40 presenta una bassa esposizione alla Francia (16%), data la sua significativa ponderazione nei settori internazionali chiave. Materie prime (, ecc.), Beni di consumo (, ecc.) e Sanità rappresentano oltre il 50% dell'indice. Nel frattempo, i settori più esposti al mercato interno, come Utilities, Telecomunicazioni, Immobiliare e Finanza, rappresentano meno del 20% del CAC 40, rispetto al 30% dell'SXXP.L'IBEX, indice ponderato in base alla capitalizzazione che contiene i 35 titoli spagnoli più liquidi negoziati sulla Borsa di Madrid, ha un'esposizione dei ricavi del, del 12% al Nord America, del 5% all'Asia-Pacifico e del 27% ad altri mercati emergenti. L'IBEX è concentrato in poche società: quattro titoli rappresentano metà della sua capitalizzazione di mercato (). I settori finanziario e utility rappresentano oltre la metà dell'indice, contro il 25% dell'SXXP. Pertanto, la performance relativa dell'indice dipende in larga misura dall'andamento generale delle utility e delle banche in Europa. L'unica volta in cui si è verificata una netta divergenza da questo dato è stato durante la crisi del debito sovrano, quando l'IBEX è crollato drasticamente rispetto all'SXXP.Il, composto dai 40 titoli più scambiati sulla Borsa Italiana, ha un'esposizione ai ricavi del, dell'8% al Nord America, del 6% all'Asia-Pacifico e del 13% agli altri mercati emergenti. L'indice italiano è maggiormente esposto al mercato interno (51%) rispetto ai suoi omologhi europei, data la sua ponderazione nei settori chiave del mercato interno. Finanza e utility rappresentano il 65% dell'indice italiano, contro il 25% dell'SXXP. Data la sua forte inclinazione verso i titoli finanziari, il MIB è ben correlato agli spread BTP-Bund (un indicatore del rischio italiano). Detto questo, si è verificata una divergenza dopo la crisi del Covid, con lo straordinario sostegno politico.Goldman Sachs evidenzia che il(P/E), ritenendo che ciò rifletta principalmente la composizione settoriale del mercato italiano, piuttosto che uno specifico premio al rischio richiesto dagli investitori in asset italiani. Infatti, i tipici settori value (Finanziari, Utilities ed Energia) rappresentano circa il 70% delle azioni italiane e meno del 30% dell'indice SXXP.Per aiutare gli investitori a monitorare, investire o evitare l'Italia, Goldman Sachs ha creato due liste:La lista nazionale italiana generae meno del 5% al di fuori dell'Europa, mentre il MIB ha il 51% in Italia e il 26% al di fuori dell'Europa. È stato effettuato uno screening per tutte le società italiane con una capitalizzazione di mercato superiore a 1 miliardo di euro (aggiustata per il flottante) con oltre il 50% del fatturato in Italia e il 90% in Europa. Questi titoli nazionali sono fortemente orientati verso i settori Finanziari e Utilities. Quelli con il 100% di esposizione all'Italia sonoè al 99%, Acea al 98%,al 96%,al 92%,al 91%,all'89%,all'84%,al 75%,al 72%,al 59%.L'indice internazionale italiano generae circa il 65% al di fuori dell'Europa, mentre il MIB ha il 51% in Italia e il 26% al di fuori dell'Europa. Questi titoli internazionali tendono ad essere più grandi (la maggior parte proviene dal MIB) e sono fortemente orientati verso i beni di consumo voluttuari e i titoli industriali.hanno un'esposizione dei ricavi al 2% in Italia,al 3%,al 4%,al 5%,al 7%,al 9%,al 10%,all'11%,al 13%,al 14%,al 15%,al 18%,al 19%,al 20%.