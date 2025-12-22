Avvio cauto per l'Europa, in linea Milano con in evidenza Saipem dopo maxi contratto in Qatar

(Teleborsa) - La settimana corta che dà avvio alle festività natalizie apre cauta per le borse europee
, si muove in linea Piazza Affari, dove si fa notare Saipem
che si è aggiudicata un contratto EPCI offshore
in ambito GNL in Qatar del valore di circa 3,1 miliardi di dollari. in evidenza anche Telecom Italia Risparmio
dopo l'annuncio del Cda della convocazione dell'assemblea a gennaio per deliberare la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie
.
Sul fronte internazionale, la Cina
ha mantenuto invariati i tassi di riferimento sui prestiti
(LPR) a uno e cinque anni, rispettivamente al 3% e al 3,5 per cento, per il settimo mese consecutivo, in linea con le attese del mercato. Mentre, nel Regno Unito
è stata confermata la stima di crescita del PIL del 3° trimestre dell'anno
, in linea con le aspettative, allo 0,3% su trimestre; confermata anche la variazione tendenziale del PIL a +1,3%, allo stesso ritmo dei tre mesi precedenti.
Attesa per le 10 la diffusione dei dati sui prezzi alla produzione di novembre dell'Italia
.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,173. Giornata di forti guadagni per l'oro
, che segna un rialzo dell'1,73%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,03%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +71 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%. Tra i listini europei
senza slancio Francoforte
, che negozia con un +0,13%, tentenna Londra
, che cede lo 0,33%, e Parigi
è stabile, riportando un moderato -0,13%.
Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB
che si ferma a 44.741 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 47.442 punti.
Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,06%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,1%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Saipem
(+3,37%), Tenaris
(+1,08%), Moncler
(+0,99%) e Banca Popolare di Sondrio
(+0,79%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Italgas
, che continua la seduta con -1,07%.
Sostanzialmente debole Snam
, che registra una flessione dello 0,82%.
Si muove sotto la parità A2A
, evidenziando un decremento dello 0,78%.
Contrazione moderata per Campari
, che soffre un calo dello 0,70%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Juventus
(+4,41%), OVS
(+1,88%), Technoprobe
(+1,38%) e Ariston Holding
(+1,10%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Acea
, che ottiene -1,27%.
Sottotono NewPrinces
che mostra una limatura dell'1,01%.
Deludente IREN
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca RCS
, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%.