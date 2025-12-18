Partecipazioni statali, in Italia valgono oltre il 14% del PIL e trainano utili e occupazione

Snam

(Teleborsa) - Le partecipazioni statali si confermano anche nel 2025 un Pilastro dell’economia italiana per fatturati, utili, investimenti e occupazione. È quanto emerge dalla settima edizione del, realizzato dalche fotografa un perimetro pubblico dal peso crescente nel sistema produttivo nazionale.A fine 2024, le 45 società industriali e di servizi controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno generato nel consolidato un fatturato di, pari al 14,2% del PIL italiano, conper, superando per la prima volta la soglia del mezzo milione. Nel solo 2025, le 12 principali partecipate hanno versato allo Stato dividendi per 3,3 miliardi di euro, contribuendo alla riduzione del rapporto debito/PIL.Il rapporto evidenzia la "": su oltre 5 milioni di imprese attive in Italia, più del 95% sono, mentre poche decine di grandi gruppi pubblici concentrano una quota rilevante di valore, occupazione e investimenti. Rispetto al 2017, il fatturato complessivo delle partecipate è cresciuto del 37%, mentre gli utili risultano più che raddoppiati rispetto al 2019.Dal punto di, nel 2024 il 71,6% del fatturato è riconducibile all’, seguito da(13,5%),(11,1%) e(2,3%). Il margine operativo netto si attesta a 33,5 miliardi, con un rapporto sul fatturato del 10,7%, in linea con la media degli ultimi anni. In aumento, invece, l’, salito a 230,1 miliardi, con un rapporto debiti/fatturato al 73,7%, rispetto al 57% del 2017.Lemostrano forti differenze tra società: spiccano per redditività, mentreconcentrano il 75% degli addetti. Sul fronte dell’, il fatturato medio per dipendente raggiunge iGuardando al 2025,ha analizzato l’andamento delle, che rappresentano oltre metà del fatturato e l’80% degli utili del perimetro. I dati indicano ricavi in lieve crescita (+1,8%), utili sostanzialmente stabili e occupazione in aumento, con la maggior parte delle società che conferma o migliora la guidance.Il rapporto segnala infine unin continua ridefinizione, caratterizzato da numerose operazioni straordinarie, joint venture e acquisizioni, che testimoniano un ruolo sempre più attivo dello Stato nei settori strategici dell’economia italiana.