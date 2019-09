Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -che riportano in auge la fiducia degli investitori nei confronti dell'epilogo delle trattative tra Pechino e Washington.Il, avanza a 27.034,21 punti. Sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 3.001,2 punti. In moderato rialzo il(+0,45%), come l'S&P 100 (0,3%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,67%) e(+0,47%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,54%.Al top tra i(+1,22%),(+1,01%),(+0,99%) e(+0,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,96%.(+3,39%),(+1,36%),(+1,29%) e(+1,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,70%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,73%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,54%.