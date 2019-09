Fondo Polis, deliberato rimborso parziale pro quota

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, nella seduta odierna, ha deliberato a favore dei partecipanti al, undi complessivi 19,3 milioni di euro, pari adelle 129 mila quote in circolazione.L’ammontare del rimborso risulta determinato dalla, Via Aldo Moro 21, perfezionata lo scorso 6 agosto ad un corrispettivo di 21 milioni di euro.Il rimborso - corrispondente al 92,14% del ricavo della suddetta vendita - sarà messo in, con data di2019, record date 8 ottobre 2019 e valuta al 9 ottobre 2019.