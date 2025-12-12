ICSC delibera cessione crediti deteriorati per 100 milioni

(Teleborsa) -(ICSC) ha deliberato in data odierna, ad esito di un processo competitivo, di procedere alla cessione di un portafoglio di crediti non performing, il cui valore lordo di bilancio (GBV) complessivo è pari a circa Euro 100 milioni.La cessione del portafoglio, spiega una nota, avverrà – a seguito della definizione della relativa documentazione contrattuale – a favore del veicolo di cartolarizzazione FINN SPV, le cui notes sono integralmente sottoscritte dal Fondo di Investimento Alternativo denominato “UTP Italia”, gestito da Sagitta SGR (il “Fondo”).Intrum Italy ricopre il ruolo di Special Servicer per le attività di credit servicing a servizio della cartolarizzazione.Il credito relativo al corrispettivo della cessione sarà apportato al Fondo in sede di sottoscrizione delle quote di quest’ultimo da parte di ICSC.Rispetto alla situazione al 30 giugno 2025, l’operazione permette di ridurre lo stock di crediti deteriorati lordi a circa Euro 60,4 milioni e consente di raggiungere un NPE Ratio lordo del 2,7%.Ilè atteso entro il 31 dicembre 2025.