DeA Capital Real Estate, approvato il rendiconto finale di liquidazione del Fondo Atlantic 1

(Teleborsa) - Il Consiglio d’Amministrazione diha deliberato, in data odierna, l'approvazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo Atlantic 1, unitamente al relativo piano di riparto.Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha pertanto deliberato la distribuzione di un rimborso finale di capitale per un importo complessivo di € 4.954.440 corrispondente a € 9,50 pro quota, che sarà riconosciuto a tutti coloro che - alla data di chiusura dello stesso (27 novembre 2025) - risultino titolari di quote del Fondo.Il rimborso finale di capitale verrà riconosciuto ai Beneficiari con data di stacco 15 dicembre 2025 e data di pagamento 17 dicembre 2025.Dalla data di avvio dell’operatività, 1° giugno 2006, fino al pagamento del rimborso finale pro-quota pari a € 9,50 i partecipanti al Fondo Atlantic 1 avranno beneficiato di rimborsi totali pro-quota per € 299,93. Sempre, dall’inizio dell’avvio dell’operatività, fino alla data odierna, i partecipanti al Fondo Atlantic 1 hanno beneficiato di proventi unitari per € 332,75.Il tasso interno di rendimento (TIR) a vita intera del Fondo, calcolato tra il totale degli utili distribuiti (€332,75), i rimborsi totali pro quota (299,93) e il valore nominale delle quote del Fondo (€ 500) risulta pertanto essere del +2,28%.La società ricorda che le quote del Fondo Atlantic 1, non sono più in negoziazione dal 30 ottobre 2025. Per consentire la chiusura delle operazioni contabili del Fondo, nell’interesse e a beneficio dei Beneficiari, la SGR ha assunto in proprio e a proprio carico la gestione delle poste del Fondo espressamente individuate nel rendiconto finale di liquidazione.La SGR provvederà pertanto a corrispondere a favore dei Beneficiari gli eventuali importi derivanti dalla gestione delle sopra indicate poste al completamento di detta gestione. Adeguata informativa in merito all’attività effettuata dalla SGR verrà fornita ai Beneficiari su base annuale, nel mese di settembre di ciascun anno solare, con riferimento agli eventi di rilievo con riferimento alla gestione di dette poste, e al completamento della gestione, mediante pubblicazione sul sito del Fondo Atlantic1 www.fondoatlantic1.it.