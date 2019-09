Generali presenting partner della Barcolana a Trieste

Generali

(Teleborsa) -sono i temi protagonisti delledella regata velica Coppa d’Autunno, la regata più grande del mondo e di cui la compagnia èprincipale da oltre 40 anni.Nel corso delle giornate di ottobre che precedono l’appuntamento velico, Generaliche vedono il mare protagonista,, che mette a confronto le opinioni di due celebri veliste, Dee Caffari e Vicky Song, e, il progetto dedicato ai bambini del Villaggio per Crescere di Trieste e alle famiglie delle microaree, che prevede una a "lezione di vela e mare" domenica 6 ottobre.Caffari e Song porteranno le loro personali testimonianze percome elemento fondamentale per la formazione di unae affronteranno il tema della. L’incontro sarà ospitato nei rinnovati spazi di Palazzo Berlam, storica sede di Generali .Il, ha affermaot che " Barcolana è una manifestazione sportiva che sempre di più si qualifica per l’attenzione a temi d’attualità. Generali, storicamente al suo fianco, ne condivide lo spirito, supportandone da sempre le iniziative e promuovendone di nuove cogliendo i cambiamenti nella società, per offrire a tutti un’esperienza divertente, positiva, sostenibile, di crescita".Nelle giornate di Barcolana, il pubblico della manifestazione potrà visitare lo stand Generali, per la prima volta allestito in Piazza Unità d’Italia. Uno stand all'insegna della promozione di una transizione "verde", che proporrà un orto verticale e presenterà a grandi e piccoli contenuti e attività per approfondire temi della sostenibilità, in collaborazione con il WWF che verrà ospitato nello stand.