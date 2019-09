(Teleborsa) - Superare alcune restrizioni previste dalche contiene al suo interno anche norme per regolamentare il lavoro dei riders che potrebbero determinare- secondo le stime preliminari -L'appello-denuncia arriva da AssoDelivery, l'associazione di categoria delle imprese italiane delalla quale aderiscono Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food e Uber Eats, intervenuta presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati sui temi dellapreviste nel Decreto-legge 109 del 2019 - dichiara Matteo, Presidente di AssoDelivery - che danneggiano i lavoratori e le imprese. La normativa prevedeper il calcolo dei compensi dei rider che a nostro parere va superato, in favore di un, secondo la norma, è legato alnon si potrà andare oltrela possibilità die porterà a unaprosegue Sarzanaè pertanto quella di eliminare il concetto di prevalente, così come è stato introdotto nel decreto-legge".anche sul calcolo del premioche secondo la norma sarà legato alla. "Ci sembra un meccanismo- prosegue Sarzana. I rider delle piattaforme possono scegliere quando, quanto, dove e come svolgere l'attività e non sappiamo a priori quanti giorni lavoreranno, nè per quante ore effettueranno consegne in un giorno. Pertanto sarebbe opportuno calcolare ilevitando gli effetti distorsivi che emergeranno dal