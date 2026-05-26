AWS: il 40% delle aziende italiane ha adottato l'AI (+33% in un anno)

(Teleborsa) - Secondo il report "Unlocking Italy's AI Potential" pubblicato da Amazon Web Services (AWS) e condotto da Strand Partners, l'adozione dell'intelligenza artificiale nelle aziende italiane cresce ma resta prevalentemente superficiale. Il 40% delle imprese ha adottato l'AI, +33% rispetto all'anno precedente, con le PMI al 38%, e il 66% segnala un aumento della produttività. Nove aziende su dieci si aspettano che l'AI acceleri la crescita nei prossimi 12 mesi.



Tuttavia, quasi sei aziende su dieci si fermano a un uso di base (chatbot e soluzioni preconfezionate), il 24% ha raggiunto un livello intermedio e solo il 13% implementa sistemi avanzati o agentici — lontano dalla media europea del 22%. La percentuale di aziende che lanciano nuovi prodotti o servizi basati sull'AI è scesa dal 40% del 2025 al 34%.



I principali ostacoli restano tre: la carenza di competenze (48% delle aziende la cita come freno), i bassi investimenti dedicati (il 40% non ha un budget specifico per l'AI) e la complessità normativa (il 34% della spesa tecnologica italiana va alla conformità, contro il 42% europeo). Il 34% delle startup italiane considera l'idea di lasciare l'Europa per accedere a maggiori finanziamenti (52%), migliori opportunità di espansione internazionale (48%) e supporto ecosistemico più robusto (40%).



"L'intelligenza artificiale sta diventando un motore fondamentale per la crescita di numerose aziende italiane. Nonostante i progressi, c'è ancora molto da fare per superare ostacoli che rischiano di consolidarsi. AWS è impegnata ad aiutare le aziende e le startup italiane a sfruttare appieno il potenziale dell'AI, supportando la formazione, l’innovazione e la trasformazione digitale. Investire in AI significa non solo migliorare la competitività delle imprese, ma anche contribuire alla crescita dell'intero ecosistema tecnologico del nostro Paese", ha dichiarato Giulia Gasparini, Country Leader di AWS in Italia.

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