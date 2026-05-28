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Fiducia imprese Italia in maggio

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Fiducia imprese Italia in maggio
Italia, Fiducia imprese in maggio pari a 94,1 punti, in calo rispetto al precedente 95,1 punti.
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