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Francia, fiducia imprese manifattura in calo a maggio

Economia, Macroeconomia
Francia, fiducia imprese manifattura in calo a maggio
(Teleborsa) - Si deteriora più del previsto la fiducia delle imprese manifatturiere francesi nel mese di maggio. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 102 punti, rispetto ai 100 del mese precedente ed attesi.

Fra gli altri settori, il sentiment nei servizi cala a 93 punti, mentre il clima nel commercio al dettaglio scivola a 89 punti.

Il sentiment complessivo delle imprese francesi è fermo a 94 punti, mentre i giudizi sulla situazione occupazionale sono in calo a 92 punti da 95.

(Foto: gopixa | 123RF)
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