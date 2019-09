Trawell Co

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con unrispetto ad un anno prima. I ricavi sono saliti invece del 23% a 22,4 milioni di euro.Posizione Finanziaria Netta pari a 5,1 milioni di euro, in aumento di 3,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2018, principalmente per il deconsolidamento della controllata sostravel.com.Il titolo è in caduta oggi in Borsa dove segna un ribasso di quasi il 19%.