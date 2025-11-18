Milano 17:35
42.839 -2,12%
Nasdaq 22:00
24.503 -1,20%
Dow Jones 22:03
46.092 -1,07%
Londra 17:35
9.552 -1,27%
Francoforte 17:35
23.181 -1,74%

Borsa: Chiusura negativa per il Dow Jones, in ribasso dell'1,07%

Il Dow Jones termina a 46.091,68 punti

In breve, Finanza
Seduta in calo per l'indice più importante di Wall Street, che retrocede dell'1,07% e chiude a 46.091,68 punti.
