Milano 13:19
43.005 -1,74%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:19
9.547 -1,32%
Francoforte 13:19
23.261 -1,40%

Borsa: Milano in caduta libera (-1,61%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi 43.061,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in caduta libera (-1,61%)
Il Principale indice della Borsa di Milano affonda dell'1,61% a quota 43.061,59 in apertura.
Condividi
```