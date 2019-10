Euromoney Cash Management Survey: UniCredit premiata come Top Provider

UniCredit

(Teleborsa) -è stata premiata comein nove Paesi nell'ambito della. Oltre a classificarsi per la prima volta al primo posto in Germania e Italia, la banca ha mantenuto la posizione – che occupa da tempo - di migliore provider in Austria, confermando la propria leadership nei suoi mercati core. La banca ha anche conquistato la leadership di mercato nell'Europa Centrale e Orientale e in undici Paesi, con una serie di nuovi primi posti in Bulgaria, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia e Slovenia.Al fine di identificare i migliori fornitori sul mercato, il sondaggio condotto con cadenza annuale da Euromoney elabora le risposte di 25.000 tesorieri e responsabili finanziari di imprese di tutto il mondo."Si tratta - afferma, Global Head of Global Transaction Banking in UniCredit - di risultati eccezionali per la banca, che dimostrano la nostra forza a tutto campo nell'Europa Occidentale, Centrale e Orientale. Questi risultati sono stati ottenuti grazie all’intenso lavoro svolto dal nostro team di Cash Management, ma non avremmo potuto conseguirli senza la fiducia e lo spirito di collaborazione dei nostri clienti, che desideriamo ringraziare per il loro costante sostegno".