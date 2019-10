Nuovi massimi per il prezzo del Palladio

(Teleborsa) -. Da tutte le parti del mondo, in maniera trasversale, la salvaguardia del pianeta è divenuta prerogativa di governi, imprese, fondi di investimento e cittadini.per andare verso questa direzione,. Secondo Metal Focus "per sette anni consecutivi si è registrato un deficit di approvvigionamento di palladio e la previsione per quest'nno è di una continuazione di questa disparità tra domanda e offerta"."La domanda per il metallo, usato anche per ridurre l'inquinamento da automobili, è aumentata negli ultimi anni ed è probabile che continui questa tendenza, dato che gli standard ambientali si stanno restringendo in tutto il mondo", continua il report.. "Con quasi il 40% dell'offerta mineraria proveniente proprio dal paese africano, ciò rappresenta un rischio materiale per le forniture globali. Le scorte di palladio in superficie potrebbero scendere a 12,9 milioni di once, fornendo solo 14,4 mesi di copertura della domanda . Ciò che sorprende - conclude Metal Focus - è che il posizionamento speculativo nei futures in palladio non è elevato. A differenza di altri metalli preziosi, dove il posizionamento è aumentato sensibilmente negli ultimi mesi, il posizionamento sul palladio sembra sotto controllo. Ciò indica che i recenti aumenti dei prezzi sono stati spinti più dalla stretta dell'offerta e meno dalla domanda degli investitori".