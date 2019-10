Unicredit, plafond di 1 miliardo a imprese che investono nelle ZES della Sicilia

Unicredit

(Teleborsa) -mette a disposizione un plafond di 1 miliardo di euro a favore delle imprese che vogliono investire nelle ZES della Sicilia.Il cammino dellesiciliane è iniziato nel marzo 2018 quando il Governo regionale ha istituito una cabina di regia regionale con il compito di predisporre il piano di sviluppo e di individuare delle aree candidate alla inclusione nelle ZES in stretto raccordo con gli enti locali e le organizzazioni sindacali e datoriali."Le ZES - ha dichiarato- che in altre nazioni hanno agito da forte volano di sviluppo, rappresentano unaed UniCredit, con il plafond di un miliardo di euro per le imprese che vogliono investire in Sicilia, conferma iled intende rafforzare il suo ruolo di banca di riferimento per tutte quelle iniziative imprenditoriali che possono fornire un contributo significativo alla crescita economica della Sicilia"."Attraverso le ZES - sottolinea ile che possa rappresentare uno strumento di sviluppo e di crescita economica. Il sostegno di Unicredit in questa grande operazione di rilancio della nostra terra diventa senza dubbio fondamentale e strategico per rendere ancora più attraenti i nuovi investimenti e facilitare il percorso di chi deciderà di scommettere il proprio futuro qui da noi e con noi".