Rapporto ASviS 2019, in Italia si intravedono piccoli miglioramenti

(Teleborsa) - C'è una progressivaa livello mondiale sulle tematiche dello, soprattutto da parte delle Istituzioni, ma in molti casi siamo ancoradall'ONU e dall'Agenda 2030. L'UE si conferma piuttosto avanzata, ma la situazione al suo interno è a macchia di leopardo.E' quanto emerge dall'ultimo), una associazione nata nel 2016 su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma Tor Vergata, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dello sviluppo sostenibile e sugli obiettivi dell'Agenda 2030.Il rapporto mette in luce chesu molti aspetti dello, dimostrando che sia a livello Istituzionale sia nel mondo produttivo c'è unaverso idi Sviluppo sostenibile (SDG) definiti dall'ONU. In particolare c'è undi questi obiettivi (salute, uguaglianza di genere, condizione economica e occupazionale, innovazione, disuguaglianze, condizioni delle città, modelli sostenibili di produzione e consumo, qualità della governance e cooperazione internazionale), un(povertà, alimentazione e agricoltura sostenibili, acqua e strutture igienico-sanitarie, sistema energetico, condizione dei mari ed ecosistemi terrestri) ed una(educazione e lotta al cambiamento climatico).Allargando il quadro, ASviS rileva che, a dispetto deisul "piano degli annunci",a quattro anni dall'adozione dell'Agenda 2030. A tal proposito cita il degrado ambientale, il riscaldamento globale, il persistere di tensioni di carattere geopolitico e le spinte nazionalistiche e protezionistiche.sulle tematiche dello Sviluppo sostenibile, ma al suo interno vi sono ampie differenze da Paese a Paese. In questo ambito, l'Italia si classifica in ottima posizione su salute e benessere, produzione e consumo responsabile, ma è agli ultimi posti per lavoro dignitoso e crescita economica ed è ancora molto lontana dalla media per qualità di istruzione, giustizia, diseguaglianze ecc.