Eurozona, surplus commerciale stabile a 18,4 miliardi di euro a ottobre

(Teleborsa) - Ilmostra un surplus di 18,4 miliardi di euro negli scambi di beni con il resto del mondo a ottobre 2025, rispetto ai +7,1 miliardi di euro di ottobre 2024, secondo i dati di Eurostat. Ledi beni verso il resto del mondo a ottobre 2025 sono state pari a 258 miliardi di euro, con un aumento dell'1,0% rispetto a ottobre 2024 (255,5 miliardi di euro). Ledal resto del mondo si sono attestate a 239,6 miliardi di euro, in calo del 3,6% rispetto a ottobre 2024 (248,4 miliardi di euro).Il saldo è rimasto2025, con un surplus complessivo che si è attestato a 18,4 miliardi di euro. Sebbene l'eccedenza di prodotti chimici e correlati sia diminuita da 28,5 miliardi di euro a settembre 2025 a 18,4 miliardi di euro a ottobre 2025, i miglioramenti in altri settori hanno contribuito a mantenere l'equilibrio complessivo., èdi 11,3 miliardi di euro. Questa variazione positiva è stata trainata principalmente da significativi miglioramenti nel settore energetico, dove il deficit è sceso da -24,7 miliardi di euro nell'ottobre 2024 a -17,0 miliardi di euro nell'ottobre 2025.Nel2025, l'area euro ha registrato un avanzo di 144,6 miliardi di euro, rispetto ai 141,4 miliardi di euro nel periodo gennaio-ottobre 2024. Le esportazioni di beni verso il resto del mondo sono salite a 2.462,7 miliardi di euro (con un aumento del 2,9% rispetto al periodo gennaio-ottobre 2024), mentre le importazioni sono salite a 2.318,1 miliardi di euro (con un aumento del 3,0% rispetto al periodo gennaio-ottobre 2024).Glisono saliti a 2.199,0 miliardi di euro nel periodo gennaio-ottobre 2025, con un aumento dell'1,6% rispetto al periodo gennaio-ottobre 2024.