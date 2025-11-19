Eolo, Paolo Amato nuovo presidente. Il fondatore Luca Spada diventa presidente onorario

(Teleborsa) - EOLO
, Società Benefit leader in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), ha annunciato la nomina di Paolo Amato
a Presidente del CdA. "Amato porta in EOLO un’esperienza di altissimo profilo maturata sia come top executive sia come componente di numerosi Consigli di Amministrazione nei settori delle infrastrutture, della tecnologia e dell’industria, tra cui Fincantieri, Prysmian e Telepass", ha sottolineato l'azienda in una nota.
Il fondatore Luca Spada
continuerà a mantenere la propria presenza nel Consiglio di Amministrazione attraverso il ruolo di Presidente Onorario.Paolo Amato
, neo Presidente di EOLO ha commentato: “EOLO è un’eccellenza italiana e sono davvero onorato di essere stato chiamato dagli azionisti di EOLO a contribuire alla sua evoluzione. La sua storia ventennale e il recente lancio del servizio fino a 1 Gbps permettono a chi abita nei piccoli comuni di scegliere liberamente dove vivere e lavorare, contribuendo in modo sostanziale al superamento del digital divide”.Luca Spada
, Presidente Onorario di EOLO ha aggiunto: “EOLO ha contribuito in modo fondamentale allo sviluppo di Internet nella provincia italiana e oggi rappresenta un importante asset tecnologico e di competenze a servizio del Paese. Resto orgogliosamente in CdA come Presidente Onorario e come investitore perché sono convinto che EOLO sia ancora la risposta al bisogno di connettività dei piccoli paesi. Sono lieto di passare il testimone a Paolo Amato, un professionista che rafforzerà la governance in una fase cruciale per lo sviluppo della nuova rete ultraveloce FWA 5G”.