Eolo, Paolo Amato nuovo presidente. Il fondatore Luca Spada diventa presidente onorario

(Teleborsa) -, Società Benefit leader in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA (Fixed Wireless Access), ha annunciato la nomina dia Presidente del CdA. "Amato porta in EOLO un’esperienza di altissimo profilo maturata sia come top executive sia come componente di numerosi Consigli di Amministrazione nei settori delle infrastrutture, della tecnologia e dell’industria, tra cui Fincantieri, Prysmian e Telepass", ha sottolineato l'azienda in una nota.Il fondatorecontinuerà a mantenere la propria presenza nel Consiglio di Amministrazione attraverso il ruolo di Presidente Onorario., neo Presidente di EOLO ha commentato: “EOLO è un’eccellenza italiana e sono davvero onorato di essere stato chiamato dagli azionisti di EOLO a contribuire alla sua evoluzione. La sua storia ventennale e il recente lancio del servizio fino a 1 Gbps permettono a chi abita nei piccoli comuni di scegliere liberamente dove vivere e lavorare, contribuendo in modo sostanziale al superamento del digital divide”., Presidente Onorario di EOLO ha aggiunto: “EOLO ha contribuito in modo fondamentale allo sviluppo di Internet nella provincia italiana e oggi rappresenta un importante asset tecnologico e di competenze a servizio del Paese. Resto orgogliosamente in CdA come Presidente Onorario e come investitore perché sono convinto che EOLO sia ancora la risposta al bisogno di connettività dei piccoli paesi. Sono lieto di passare il testimone a Paolo Amato, un professionista che rafforzerà la governance in una fase cruciale per lo sviluppo della nuova rete ultraveloce FWA 5G”.