Manovra, sindacati a Conte: "Avviato un vero confronto"

(Teleborsa) -, almeno sul metodo di lavoro, con unÈ unanime undopo il primo incontro con il premier Giuseppe Conte sulla manovra finanziaria e le misure economiche del governo."Si è avviato un confronto vero", ha commentato il segretario generale della Cgil,, sottolineando che nei prossimi giorni ci saranno "una, tra cui il taglio del cuneo fiscale, i contratti del pubblico impiego, le pensioni, per preparare un incontro la prossima settimana che verrà fatto a Palazzo Chigi prima che vengano assunte le decisioni sulla legge di stabilità".Il calendario, elencato da Landini ai cronisti, prevede un primoseguito da quello di; la, mentreFronte, il segretario della Cigl ha già chiarito chechiedendo chee coinvolgaPer il pubblico impiego invece sono state, da destinare al rinnovo dei contratti, come rivelato dalla segretaria generale della Cislche ha chiesto "chiarezza e rispetto per le trattative che stiamo facendo".ma siccome lascia aperti alcuni problemi che già avevamo evidenziato, deve partire un confronto chiaro per una", ha aggiunto Furlan.. Da oggi pomeriggio si attivano i tavoli tecnici su alcune questioni, la valutazione la faremo sul risultato finale", ha aggiunto il segretario generale della Uil,"Abbiamo detto che", ha concluso Barbagallo, aggiungendo che ci sarà un tavolo anche sulla "rivalutazione delle pensioni. Come valutazione generale il confronto sta proseguendo e questo è importante".