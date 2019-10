Cedu: "Italia modifichi legge su ergastolo ostativo"

(Teleborsa) -cheFa discutere lache ha rifiutato la richiesta di un nuovo giudizio avanzata dal Governo italiano dopo la condanna emessa il 13 giugno scorso.Tutto nasce dal ricorso alla Corte di Strasburgo di, ergastolano dagli anni '90 per reati di mafia che si è visto rifiutare due permessi premio e la libertà condizionale per non aver mai collaborato con la giustizia.La: nella sentenza, lan modo che la collaborazione con la giustizia del condonato non sia l'unico elemento che gli impedisce di non avere sconti di pena., ne prendiamo atto e faremo valere in tutte le sedi le ragioni del governo italiano e di una scelta che lo Stato ha fatto tanti anni fa:", ha commentato il ministro della Giustizia, parlando con i cronisti in Transatlantico alla Camera.