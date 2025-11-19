Banca Sistema, incassati 103 milioni di euro da Comune destinatario di sentenza Cedu

(Teleborsa) - Banca Sistema
, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha ricevuto in data odierna
dal Comune destinatario finale di una sentenza resa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e uscito nel frattempo dal dissesto, il pagamento di 103 milioni di euro
. Come già evidenziato
, l'incasso comporterà l'iscrizione di interessi di mora lordi aggiuntivi pari a 33,7 milioni di euro che saranno contabilizzati nel quarto trimestre 2025.