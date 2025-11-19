Milano 12:47
42.806 -0,08%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 12:47
9.565 +0,13%
Francoforte 12:47
23.255 +0,32%

Banca Sistema, incassati 103 milioni di euro da Comune destinatario di sentenza Cedu

Banche, Finanza
Banca Sistema, incassati 103 milioni di euro da Comune destinatario di sentenza Cedu
(Teleborsa) - Banca Sistema, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha ricevuto in data odierna dal Comune destinatario finale di una sentenza resa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e uscito nel frattempo dal dissesto, il pagamento di 103 milioni di euro. Come già evidenziato, l'incasso comporterà l'iscrizione di interessi di mora lordi aggiuntivi pari a 33,7 milioni di euro che saranno contabilizzati nel quarto trimestre 2025.
Condividi
```