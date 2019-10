Il taglio dei parlamentari è legge: sì della Camera

(Teleborsa) - Il. Arriva da Montecitorio il. Trattandosi di un disegno di legge costituzionale, era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, pari a 316 voti.. Con il sì trasversale delle forze politiche alla riduzione dei parlamentari il M5S fa la storia di questo Paese, scrivendo una stupenda pagina di democrazia. Dopo oltre trent'anni di promesse mancate il taglio di deputati e senatori è realtà:", è il commento del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, garantendo "il massimo impegno per quella che sarà a tutti gli effetti una legislatura costituente".. Oggi abbiamo deciso di votarloe anche perché abbiamo ottenuto, così come da noi richiesto, che si inserisca dentro un quadro di garanzie istituzionali e costituzionali che prima non c'erano" - scrive su Facebook il segretario del PD- Ora andiamo avanti per migliorare la vita degli italiani".