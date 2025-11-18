Fed, Waller: taglio tassi a dicembre "ulteriore protezione" contro indebolimento mercato del lavoro

(Teleborsa) - "Con un'inflazione di fondo vicina all'obiettivo del FOMC e l'evidenza di un mercato del lavoro debole,nella riunione di dicembre". Lo ha detto lunedì il governatore della Federal Reserve,, alla cena annuale della Society of Professional Economists tenutasi a Londra.Waller ha dichiarato di non essere "preoccupato per un'accelerazione dell'inflazione o per un aumento significativo delle aspettative di inflazione". "La mia attenzione - ha precisato - è rivolta ale, dopo mesi di indebolimento, è, in uscita questa settimana, o qualsiasi altro dato nelle prossime settimane,".Il governatore teme che la ", soprattutto per quanto riguarda l'impatto sui consumatori a basso e medio reddito". Un taglio a dicembre, ha concluso "fornirà un'e orienterà la".