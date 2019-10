UniCredit, Nuove nomine: Andreotti Vice Presidente del CdA

UniCredit

(Teleborsa) -: Il Consiglio di Amministrazione (CdA) della banca - con il supporto del Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability – ha nominato (i) il consigliereVice Presidente del Consiglio di Amministrazione, (ii) il consiglierePresidente del Comitato Parti Correlate e (iii) il consiglieremembro del Comitato Controlli Interni & Rischi.Tale decisione, si legge nella nota, è stata adottata a seguito della nomina dia Presidente del Consiglio di Amministrazione (20 settembre 2019) in luogo die delle dimissioni di(18 settembre 2019).Il Presidente Bisoni rimane membro pro tempore del Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability, affinché egli possa svolgere un ruolo attivo nel processo di selezione di due consiglieri non esecutivi in luogo di Saccomanni e di Böckenfeld. Completato il processo, sarà nominato un nuovo membro del predetto Comitato in luogo di Bisoni.