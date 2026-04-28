Banca Aidexa, entrano nel CdA i nuovi consiglieri Saprio e Galmarini

(Teleborsa) - Banca AideXa, fintech bank nata nel 2020 a Milano, annuncia il rafforzamento del proprio Consiglio di Amministrazione attraverso l’ingresso di due nuove figure. I nuovi ingressi sono Luca Saprio, Chief Lending Officer del Gruppo Sella, e Fausto Galmarini, Presidente della EU Federation for the Factoring and Commercial Finance Industry, nonché della Commissione Crediti e Risk Management di Assifact – Associazione Italiana per il Factoring.



Ad oggi il CdA di Banca AideXa è composto da: Roberto Nicastro (Presidente), Marzio Pividori (Amministratore Delegato e Direttore Generale), Roberto Odierna (Vice Presidente Vicario), Elena Adorno, Andrea Berna, Alessia Galateri, Fausto Galmarini, Matteo Bruno Renzulli, Luca Saprio, Alessandra Stabilini, Lara Torri.



"In una fase in cui il credito richiede qualità, visione e responsabilità, la solidità della governance assume un ruolo ancora più centrale. Abbiamo rafforzato il Consiglio di Amministrazione puntando sulla continuità, ma anche sulla complementarità delle competenze", afferma Roberto Nicastro, Presidente e Co-Founder di Banca AideXa.

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