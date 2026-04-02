Unicredit, il 4 maggio assemblea straordinaria su AuCap per offerta Commerzbank

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di scambio (OPS) totalitaria volontaria sulla totalità delle azioni di Commerzbank , il consiglio di amministrazione di UniCredit ha deliberato di convocare per il 4 maggio 2026, in unica convocazione, l'assemblea straordinaria degli azionisti.



I soci saranno chiamati a deliberare in merito alle proposte: di attribuzione al CdA della facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2027, di aumentare il capitale sociale in una o più tranche, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, mediante l'emissione di un numero massimo di 470.000.000 azioni ordinarie, il cui prezzo di emissione sarà determinato dal CdA in conformità alla normativa applicabile, da versare sotto forma di conferimento in natura, in quanto funzionale all'offerta; di conseguente modifica dello Statuto al fine di attribuire al CdA i poteri necessari per dare esecuzione all'aumento di capitale al servizio dell'offerta.

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