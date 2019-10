Def, Misiani: "In manovra norme contro evasione dei prodotti petroliferi"

(Teleborsa) - Procede l'iter dellacon un primo sì incassato dalla maggioranza. Ilcon 169 voti a favore, 123 contrari, 4 astenuti.In Aula è stato il, a sostenere la replica sul NADEF, chiarendo alcuni passaggi chiave. Il viceministro ha infatti dichiarato che uno dei punti cardini della manovra sarà laa partire da "In manovra ", a differenza delle precedenti: chiudere la stagione di condoni e sanatorie è una delle misure più forti per", ha aggiunto Misiani.A chi avevo definito la manovra "debole e senz'anima", Misiani ha ricordato che "I 23,1 miliardi di questa manovra sono il valore più elevato di sempre".Altro tema che sarà presente in manovra è quello dele che, a differenza di quanto fatto nel 2014-2015 non sarà finanziato "con nuove clausole di salvaguardia, ma. Lasciamo alla prossima legge di bilancio un'eredità meno pensate di quella che abbiamo trovato", ha replicato il viceministro.Welfare e famiglie, il governo conferma. È un primo passo", ha rilevato Misiani, ricordando come l'Italia ha "il tasso di occupazione femminile del 50% inferiore di 18 punti al tasso di occupazione maschile e quello di 13 punti al tasso medio europeo".In manovraattuali a sostegno delle famiglie. "Il tema di grande complessità, non riusciremo ad affrontarlo in questa legge di bilancio".Infine, sul tema del, il governo attuerà una". Misiani ha poi chiarito che dalla lotta all'evasione fiscale l'esecutivo si aspetta entrate pari allo "0,4 punti di pil, circa 7,4 miliardi di euro di recupero di evasione".