Artigianato, via libera a decreto per estensione tutela Indicazione Geografica

(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri
di ieri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti
e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso
, ha approvato un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.
Il Regolamento, per la prima volta, estende la tutela delle Indicazioni Geografiche (IG) a tali prodotti
e, di conseguenza, il provvedimento mira a creare un sistema di protezione unitario a livello europeo
per eccellenze come il vetro di Murano, le ceramiche di Caltagirone, i gioielli e i prodotti tessili
, affiancandosi alla tutela già prevista per le IG in ambito agricolo.
L’obiettivo è superare l’attuale frammentazione
, in cui molti Stati membri si affidavano solo a marchi o norme sulla concorrenza sleale.