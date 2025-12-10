Italia, la produzione industriale diminuisce più delle attese a ottobre

(Teleborsa) - L'Istat stima che a2025 l'indice destagionalizzato dellasia diminuito dell'1,0% rispetto a settembre (contro attese per un -0,3%). Nella media del trimestre agosto-ottobre il livello della produzione è diminuito dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti.L'indice destagionalizzato aumenta su base mensile solo per l'(+0,7%); mentre si osservano flessioni per i beni di consumo (-1,8%), i beni strumentali (-1,0%) e i beni intermedi (-0,3%).Al netto degli effetti di calendario, a ottobre 2025 l'indice generale diminuiscedello 0,3% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 come a ottobre 2024), contro attese del mercato per un +0,2%. Si registra un aumento tendenziale solo per i beni intermedi (+1,1%); mostrano un calo, invece, i beni consumo (-2,0%), i beni strumentali (-0,7%) e l'energia (-0,2%).di attività economica che registrano glisono l'attività estrattiva (+5,2%), la metallurgia e fabbricazione di prodotto in metallo (+2,7%) e la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (+2,1). Le flessioni più ampie si rilevano nella fabbricazione di prodotti chimici (-6,6%), nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-5,0%) e nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-4,6%).