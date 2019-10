Johnson & Johnson in coda al Dow30, pesa multa da 8 miliardi per antipsicotico

Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titoloche mostra un calo di oltre l'1% collocandosi in fondo al Dow30.Sulle azioni del colosso farmaceutico americano pesa la condanna da parte di una giuria di Philadelphia di pagare 8 miliardi di dollari "per non aver avvertito i consumatori sulle conseguenze dell'uso del farmaco antipsicotico Risperdal legate alla crescita anormale del tessuto mammario femminile nei ragazzi".Johnson & Johnson ha definito la condanna "gravemente sproporzionata", dichiarando di essere "fiduciosa che sarà ridimensionata in appello".