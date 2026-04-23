New York: nuovo spunto rialzista per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , che tratta in utile del 2,03% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Johnson & Johnson rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Johnson & Johnson , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 228,2 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 231,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 225,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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