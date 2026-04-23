New York: nuovo spunto rialzista per Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, che tratta in utile del 2,03% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Johnson & Johnson rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Johnson & Johnson, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 228,2 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 231,9. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 225,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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